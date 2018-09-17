Merrill Lynch: экспорт нефти из Ирана снизился на 580 тыс. баррелей в день

Нью-Йорк, США, , 19:12 — REGNUM Эксперты Bank of America Merrill Lynch заявляют, что сокращение иранского нефтяного экспорта с июня составило более полумиллиона баррелей в сутки, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Иранский экспорт сырой нефти сократился на 580 000 баррелей в день в течение последних трех месяцев», — говорится в заявлении аналитиков Bank of America Merrill Lynch.

Снижение экспорта связано, прежде всего, с политическим давлением на Иран. Санкции США против Ирана и его контрагентов вступают в силу в ноябре, однако западные инвесторы начали «бегство» из Ирана заранее.

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