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Цены на нефть растут из-за снижения иранского экспорта

Экономика

Brent оценивается в $78,79 за баррель

Цены на нефть растут из-за снижения иранского экспорта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 17 сентября 2018, 19:10 — REGNUM  Мировые цены на нефть выросли на фоне сообщений о резком сокращении экспорта из Ирана, 17 сентября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту на торгах в Лондоне нефть марки Brent выросла на 70 центов до $78,79 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 55 центов и до $69,54 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября нефть незначительно подешевела после заявлений министра энергетики США Рика Перри о намерении Соединенных Штатов, России и Саудовской Аравии серьезно нарастить добычу.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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