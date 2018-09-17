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В Челябинской области убрано больше половины зерновых

Экономика

Намолочено 1 млн 100 тыс. тонн хлеба

В Челябинской области убрано больше половины зерновых
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Уборка зерновых

Челябинск, 17 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  В Челябинской области убрано уже 56% зерновых. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Сушков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Урожайность составила 14 центнеров с одного гектара. Только за последние сутки обмолотили 91 тыс. га. Ежесуточная производительность в 2018 году выше, чем была год назад.

По словам Сушкова, 700 тыс. тонн, необходимых для обеспечения граждан хлебом, уже находятся в закромах. Ещё 300 тыс. пойдут на семена. В целом, министр ждёт неплохо урожая. По его словам, на уборку аграриям нужно ещё 20 дней.

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Урожай
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