В Челябинской области убрано больше половины зерновых

Челябинск, , 18:41 — REGNUM В Челябинской области убрано уже 56% зерновых. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Сушков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Урожайность составила 14 центнеров с одного гектара. Только за последние сутки обмолотили 91 тыс. га. Ежесуточная производительность в 2018 году выше, чем была год назад.

По словам Сушкова, 700 тыс. тонн, необходимых для обеспечения граждан хлебом, уже находятся в закромах. Ещё 300 тыс. пойдут на семена. В целом, министр ждёт неплохо урожая. По его словам, на уборку аграриям нужно ещё 20 дней.