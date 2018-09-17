Проблема дезактивации ДОТов должна остаться в прошлом

Москва, , 17:30 — REGNUM Предприятие Росатома «РосРАО» проводит работы по дезактивации локальных участков радиоактивного загрязнения, выявленных на объектах фортификационных и оборонительных сооружений на территории Санкт-Петербурга. Речь идет о пяти долговременных огневых точках (ДОТах), которые в военные годы были обработаны светосоставом постоянного действия, в котором содержались радиоактивные изотопы. Повышенный уровень радиации на объектах был зафиксирован в начале 2017 года, после чего Экологический правозащитный центр «Беллона» опубликовал информацию о загрязнении на своем сайте. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга заключил контракт на дезактивационные работы с ФГУП «РосРАО».

Все объекты расположены в п. Белоостров. Общий объем загрязнения составляет 1,21 куб. м на площади 30,9 кв. метров. После дезактивации образовавшиеся радиоактивные отходы будут размещены на долговременное хранение на пунктах хранения радиоактивных отходов.

Срок окончания работ согласно контракту запланирован на 31 октября. По завершению работ «РосРАО» проведет постдезактивационный контроль объектов и передаст их отделу по надзору за радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург с получением соответствующего заключения.

«Мы надеемся, что раз уж работы были начаты, то они будут окончены, и эта проблема останется в прошлом, — заявил председатель правления ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин. — Дело в том, что там много подобного рода объектов, которые необходимо осмотреть, измерить, обезвредить и закрыть. Этим наследием войны раньше некому было заниматься. Сейчас мы находимся в тесном контакте с Росатомом и «РосРАО», которые проводят эти работы. Надеюсь, что это будет сделано в полном объеме, поскольку речь идёт о безопасности в первую очередь детей. Они там как раз часто играют и рискуют своим здоровьем, но не понимают опасности. Вопросом очистки этих ДОТов долгое время никто не занимался, поскольку не знали, что там такое наследие. Список объектов, по которым необходимо проводить соответствующие работы, существует. Он немаленький и требует пристального внимания. Не так давно мы писали об островах на Ладоге, где произошёл пожар и куда не пустили пожарных из-за радиационной опасности. «РосРАО» в курсе этого, мы ведём переписку с директоратом, надеюсь, со временем и этот вопрос их усилиями будет решен. Это хорошо, что нам есть, куда обратиться с такими проблемами и что на наши обращения реагируют и отвечают конкретными действиями».