Радикалы обвинили Порошенко в распродаже земли за бесценок

Киев, , 18:28 — REGNUM Депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко обвинил президента Украины Петра Порошенко «в продаже украинской земли по дешевке». Так Ляшко прокомментировал покупку компанией The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC, Саудовская Аравия) крупнейшего государственного обанкроченного агрохолдинга «Мрия».

"Президент Украины хвастается инвестициями в аграрный сектор. Посмотрите, что это за инвестиции. Арабы купили за 200 млн долларов агрокомплекс «Мрия», которому принадлежит 300 тыс гектаров земли. То есть гектар земли оценили дешевле 1000 долларов! Разве это инвестиции? Так власть всю страну хочет распродать. Придут арабы, еще кто-то, а украинского фермера выгонят с родной земли», — возмутился Ляшко.

Он призвал Раду закрепить землю за украинскими фермерами и обеспечить их дотациями.

«Мы настаиваем, чтобы на этой неделе рассмотрели наши изменения в Конституцию, в которых мы предлагаем основой аграрного устройства Украины сделать фермерское хозяйство и навсегда закрепить землю за украинскими фермерами. Одновременно требуем вернуть спецрежим НДС — реальный механизм поддержки селян. Или те 5 млрд, которые сегодня заложены на поддержку фермеров, идут в карманы олигархам, а простые люди, чтобы получить эти дотации, должны занести чемодан денег. Кроме того, требуем принять наш антирейдерский законопроект, чтобы защитить фермеров и вообще владельцев предприятий от захвата их имущества».

«Мрия Агрохолдинг» — украинская агропромышленная компания. Обрабатывает около 165 тыс. гектаров землив Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Ровенской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года госкомпания «Мрия» не смогла рассчитаться с кредиторами и объявила технический дефолт. С февраля 2015 контроль над активами перешел к кредиторам — европейским и американским инвесторам, которые назначили новый менеджмент.

В сентябре 2016 года «Мрия» опубликовала условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял 1,1 млрд. долларов. Они были согласованы Координационными комитетами банков-кредиторов и бондхолдеров.

Напомним, 12 сентября фонд SALIC приобрел агрохолдинг «Мрия». При этом президент Порошенко заверил, что Украина не продавала землю инвесторам из Саудовской Аравии.

«Этот контракт не означает покупку украинской земли. Он означает покупку украинских активов, повышение уровня инвестиций в украинский аграрный комплекс и повышение мирового уровня технологий, которые приходят в Украину», — добавил Порошенко.

По его словам, фонд SALIC сделал крупнейшую инвестицию в экономику Украины с 2014 года.

«Это наибольший контракт, наибольшая покупка в агропромышленном секторе за всю историю независимой Украины. Сегодня это первая знаковая инвестиция суверенного фонда Саудовской Аравии в украинские активы. Это первая инвестиция такого масштаба после российской агрессии 2014 года. Это значит возобновление веры инвесторов в Украину, в основные отрасли украинской экономики», — добавил Порошенко.