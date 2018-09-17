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Увеличены субсидии на покупку сельхозтехники в Крыму и на Дальнем Востоке

Экономика

«Государственная поддержка этой отрасли доказала свою эффективность»

Москва, 17 сентября 2018, 18:25 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев увеличил субсидии и скидки при приобретении аграриями сельхозтехники в регионах Дальнего Востока, Сибири, Крыма и в Калининградской области. Согласно подписанному постановлению, господдержка вырастет с 15−20% до 25−30%.

«Государственная поддержка этой отрасли доказала свою эффективность для аграриев и, конечно, машиностроителей, которые могут наращивать производство. В бюджете в 2018 году на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Данные регионы выбраны из-за того, что доставлять в них «машины и оборудование недёшево».

«Получить эту скидку смогут те, кто подпишет договор до 15 декабря текущего года», — сказал Медведев.

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