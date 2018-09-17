Компания из Индии планирует инвестировать в нефтегазовый сектор Узбекистана

Ташкент, , 18:14 — REGNUM Государственная нефтегазовая корпорация Индии ONGC Videsh планирует инвестировать в проведение геологоразведочных работ на территории Узбекистана, сообщили 17 сентября в пресс-службе АО «Узбекнефтегаза».

Ранее состоялась встреча заместитель главы национальной компании Узбекистана Улугбека Сайидова с представителями индийской компании. Заместитель председателя «Узбекнефтегаза» отметил, что компания придает большое значение данной встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Ташкент и Дели стали активно наращивают двустороннее сотрудничество. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Индию с официальным визитом в октябре 2018 года.

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