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Власти Италии упростят трудовое законодательство

Экономика

По словам вице-премьера Ди Майо, в нынешних законодательных «джунглях» уже никто ничего не понимает

Рим, 17 сентября 2018, 17:59 — REGNUM  Не позднее декабря 2018 года правительство Италии упростит трудовое законодательство, заявил в понедельник, 17 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает информагентство Ansa.

Сейчас трудовые отношения в стране регламентируют 140 законов, «в этих джунглях уже никто ничего не понимает», отметил вице-премьер. Вместо разрозненных законов будет разработан новый единый кодекс.

Главное нововведение правительства в части трудового законодательства уже вступило в силу: парламент утвердил так называемый «Декрет о достоинстве», который предполагает ужесточение условий для работодателей, предлагающих временную занятость вместо постоянной.

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Экономика Италии
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