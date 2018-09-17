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Налоговые поступления в бюджет Италии выросли на 2%

Экономика

Бюджет страны получил на 7,68 млрд евро больше, чем годом ранее

Рим, 17 сентября 2018, 17:52 — REGNUM  В первые семь месяцев 2018 года налоговые поступления в бюджет Италии выросли на 2% в сравнении с аналогичным показателем 2017 года, передает Italia Oggi в понедельник, 17 сентября, со ссылкой на данные министерства экономики и финансов.

В абсолютных показателях поступления увеличились на 7,68 млрд евро.

Налоговые поступления растут быстрее, чем ВВП Италии, отмечает издание: в втором квартале в сравнении с первым ВВП вырос на 0,2%, а с начала 2018 года — на 1,2%.

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Экономика Италии
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