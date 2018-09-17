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ФАС заинтересовалась ценообразованием на смартфоны Samsung

Экономика

В антимонопольной службе не исключают возбуждения дела в отношении южнокорейской компании

Москва, 17 сентября 2018, 17:39 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба России подозревает южнокорейскую компанию Samsung в координации цен на смартфоны. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 сентября замруководителя ведомства Андрей Цариковский.

По его словам, в настоящее время ФАС ведёт расследование в отношении производителя электроники, а к концу текущего года может быть принято решение о возбуждении дела.

О каких конкретно моделях смартфонов идёт речь, Цариковский не уточнил, сообщив лишь, что это новые модели, которые уже есть в продаже на территории России.

Напомним, что ФАС ранее уже проводила подобные проверки в отношении других компаний. Так, в 2016 году антимонопольная служба обвиняла российскую «дочку» Apple в координации цен на смартфоны iPhone. Дочерняя компания LG была оштрафована за координацию цен на смартфоны на 2,5 млн рублей.

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Борьба с монополизацией в экономике
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