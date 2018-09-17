Выдача новых кредиток в Петербурге возросла более чем на 40%

Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM В августе 2018 года в Санкт-Петербурге банками выдано 33 677 новых кредитных карт, что на 41,5% больше, чем в августе 2017 года. Об этом сообщило 17 сентября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных кредиток Петербург по итогам августа находится на пятом месте среди регионов РФ, уступая Москве, Московской области, Краснодарскому краю и Свердловской области.

В целом по стране в августе 2018 года количество выданных новых кредитных карт составило 1 млн штук, увеличившись на 56,8% по сравнению с таким же периодом 2017 года.

«Выдача более 1 миллиона новых кредитных карт в месяц была зафиксирована впервые за всю историю наблюдений НБКИ», — отметили в этой организации.

Как полагают в НБКИ, такая динамика объясняется привлекательными условиями по кредиткам, а также простотой их использования.

Как сообщало ИА REGNUM, в российское законодательство предполагается внести поправки, согласно которым заёмщики должны тратить на выплаты по кредитам не более 50% от совокупного дохода семьи.

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По данным социологов, каждый третий житель Петербурга негативно оценил собственное материальное положение в 2018 году и сообщил о снижении своих личных доходов. Главной причиной ухудшения своего материального положения горожане называют рост цен, которые растут быстрее их доходов.

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