Латвия не сможет «выбраться в люди» при сокращении финансирования из ЕС

Рига, , 17:31 — REGNUM Из-за выхода Великобритании из состава ЕС в Европейской Комиссии выдвинули предложение о сокращении дотаций из Фонда сплочения ЕС на 13%, что примерно составляет 584 млн евро, об этом сообщает латвийское национальное информационное агентство LETA. Прибалтийские страны активно призывают Комиссию не сокращать финансирование.

Против выступила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, заявив, что «для Латвии неприемлемо предложение сократить финансирование ЕС в следующий период с 85% до 70%, так как расходы государства на софинансирование проектов в этом случае вырастут примерно на 400 млн евро».

«Было бы разумно всем «скинуться» и обеспечить такой же бюджет. Если же это невозможно, то приемлемым было бы сокращение фондов ЕС на 6%», — заявила Дана Рейзниеце-Озола, в надежде удержать дотации на прежнем уровне.

Стоить отметить, что Рига по сравнению с другими вкладывается гораздо меньше, в добавок к этому факту сокращение вызвано и тем, что власти Латвии не умеют рационально использовать средства ЕС. Как сообщает Baltnews. ee, с 2014 по 2016 годы Латвия смогла освоить всего около 170 млн евро и заняла шестое место среди стран-реципиентов.

Более того, проблема Латвии состоит в том, что даже осваивая фондовые деньги, она это делает не по значению, о чем ранее также сообщало ИА REGNUM.

Другая причина для сдерживания сокращения финансирования из ЕС, по мнению министра финансов Д. Рейзниеце-Озола, кроется в уровне жизни в странах Прибалтики, который по-прежнему отличается от среднего в ЕС. В связи с чем нужно увеличить свои взносы в бюджет, чтобы обеспечить его прежний объем.

«В Латвии он (уровень жизни) составляет 64% от среднего. Поэтому ЕС должен продолжать политику сплочения», — заявила она.

В ходе встречи премьер-министра Латвии Марис Кучинскис канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прошла в пятницу, 14 сентября, представитель Латвии также под подчеркнул, что «Латвию не удовлетворяет проект бюджета в сфере финансирования».

«Для нас неприемлемо предложение Европейской комиссии, которое подразумевает 13% сокращение латвийской части. Мы в стране работаем, чтобы добиться скорейшего приближения к среднему европейскому уровню. ОЭСР высоко оценила приводящиеся в Латвии реформы», — сказал, в частности, Кучинскис.