Тамбовские власти обеспечили низкий уровень безработицы в регионе

Тамбов, , 17:31 — REGNUM В Тамбовской области показатель зарегистрированного уровня безработицы находится на историческом минимуме — он составил 0,64% при российском показателе 0,9%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сегодня, 17 сентября, на еженедельном совещании у главы администрации области одной из тем обсуждения стало состояние рынка труда. Начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов рассказал о структуре, тенденциях и потребностях рынка труда, отметив, что наибольшее количество населения трудится сегодня в сельском хозяйстве — более 23% рабочей силы, бюджетной сфере — 19%, в оптовой и розничной торговле — 18%, в обрабатывающих производствах — 14%. Однако в последние годы отмечается снижение доли занятых в бюджетных отраслях и сельском хозяйстве.

Основной индикатор рынка труда — уровень безработицы — достаточно низкий: 3,9% рабочей силы (в мае-июле) при российском показателе 4,7%. А уровень зарегистрированной безработицы на Тамбовщине составляет 0,64% при российском показателе 0,9%, что является для региона историческим минимумом с 1991 года.

Минтруд России отмечает Тамбовскую область в числе регионов-лидеров по качеству и доступности государственных услуг в сфере занятости населения. Область вошла в десятку регионов с наиболее высоким уровнем трудоустройства граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, особенно в категориях «молодежь» и «инвалиды».

Глава региона Александр Никитин обратил внимание на темы теневой занятости, легализации «серой» зарплаты и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. По его словам, необходимо объединить усилия регионального и муниципального уровней по выявлению фактов нелегального трудоустройства, особенно в сферах сельского хозяйства и торговли. Актуальной задачей является прогнозирование потребностей рынка труда в соответствии с современными тенденциями цифровой экономики.

«Наши учебные заведения должны готовить востребованные кадры, тогда и выпускники будут оставаться работать в своем родном регионе», — отметил губернатор.