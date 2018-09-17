Снова Трамп, снова война: Фондовый рынок США открылся в минусе

Нью-Йорк, США, , 17:50 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в минусе после заявлений президента Дональда Трампа о том, что пошлины в размере $200 млрд против Китая всё-таки будут введены, 17 сентября передает агентство Reuters.

Сильнее остальных индексов упал «высокотехнологичный» Nasdaq — к этому привело падение акций компании Apple, которая серьезно зависит от экспорта компонентов из КНР.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 3,01 пункта (0,01%), до 26 151,66 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 1,15 пункта (0,04%), на уровне 2903,83 пункта. Индекс Nasdaq упал на 17,83 пункта (0,22%), до 7992,21 пункта.

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