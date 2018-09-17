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Литва окончательно капитулировала перед Газпромом

Экономика

Но пытается сохранить лицо

Вильнюс, 17 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  Правительство Литвы не будет обжаловать решение Еврокомиссии, в котором весной этого 2018 года были отклонены финансовые претензии Вильнюса к российской компании. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 сентября, официально объявило министерство энергетики Литвы. При этом в литовском ведомстве это решение уже называют «выгодным Литве» из-за включения ряда обязательств «Газпрома» перед своими клиентами.

Литва требовала обязать Газпром заплатить 1,5 млрд евро за якобы понесённые Литвой убытки. Расследование длилось семь лет, однако в мае 2018 года закончилось для Литвы ничем. При этом в Литве считают положительным моментом, что Брюссель постановил, что Газпром обязан отменить любые ограничения перепродажи газа другим странам, должен создать условия для поставки газа в регионы Центральной и Восточной Европы, и так далее.

О том, почему такое решение для Литвы на самом деле поражение, читайте в материале обозревателя ИА REGNUM Олега Михайлова «Брюссель заставил Литву капитулировать перед Газпромом».

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Экономика Литвы
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