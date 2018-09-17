Во Владимирской области будут производить трубы для добычи нефти

Владимир, , 17:16 — REGNUM В городе Кольчугино (Владимирская область) планируется строительство завода по производству прямошовных труб для добычи нефти и газа. Как сообщила 17 сентября пресс-служба администрации региона, сумма инвестиций в проект за пять лет должна составить около 2,5 млрд рублей. Новое предприятие даст городу около двух тысяч новых рабочих мест.

«В Кольчугино компания «НТС-Лидер» — одна из ведущих в России по комплексному обслуживанию месторождений нефти и газа — создает высокотехнологичное и экологичное предприятие по выпуску прямошовных труб, которые будут использоваться в нефтяных и газовых скважинах. Объем инвестиций в проект за пять лет составит более 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас инвестор занимается подготовкой производственной площадки. В 2018 году предприятие должно принять около 500 работников, в 2019 году — еще тысячу человек.