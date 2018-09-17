Прогресс есть, денег нет: МВФ отчитался о переговорах с Аргентиной

Буэнос-Айрес, , 17:32 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) отметил «значительный прогресс» на переговорах с Аргентиной, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Достигнут значительный прогресс в укреплении плана экономической политики Аргентины, который поддерживается резервным соглашением с МВФ. Мы прилагаем все усилия, чтобы в короткие сроки завершить эти переговоры… и представить предложение исполнительному совету МВФ», — говорится в заявлении представителей МВФ на переговорах с правительством Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября МВФ приостановил транш кредита для Аргентины «до тех пор, пока не будут достигнуты новые условия» на переговорах с правительством Аргентины.

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