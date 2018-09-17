Ставропольский край: глава Лермонтова подал в отставку

Лермонтов, Ставропольский край, , 17:00 — REGNUM Глава города Лермонтова Ставропольского край Евгений Нуйкин написал заявление об отставке с должности. Об этом 17 сентября сообщило ГТРК «Ставрополье».

Как сообщало ИА REGNUM, город Лермонтов оказался под угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов Южной энергетической компании.

«С момента прекращения производственной деятельности и по настоящее время общие собственники «ГМЗ», «Интермикс-мет» и «ЮЭК» не смогли урегулировать ситуацию с неплатежами и восстановлением работы предприятий. Сроки запуска постоянно откладывались и в настоящее время также заявляется, что ситуация будет исправлена в ближайшее время, однако на сегодня собственники предприятий не смогли обеспечить их работу, что, в свою очередь, не позволяет пока решить проблему неплатежей за потреблённый газ», — говорится в заявлении Нуйкина, опубликованном на сайте администрации города 11 сентября.

По последним данным, долг ЮЭК составляет более 300 млн рублей. Для сравнения — в ноябре 2017 года сумма называлась вдвое меньше, 140 млн рублей.

Добавим, что Евгений Нуйкин, до этого работавший в полиции, занимает пост главы города Лермонтова с конца 2016 года.

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