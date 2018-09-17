За полгода инвестиционный доход пенсионного фонда Казахстана вырос на 70%

Астана, , 17:04 — REGNUM По итогам первого полугодия инвестиционные доходы, начисленные на пенсионные активы Единого накопительного фонда (ЕНПФ) Казахстана, составили 378 млрд тенге, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 17 сентября в пресс-службе ЕНПФ.

Основной инвестиционный доход пенсионного фонда связан с вознаграждениями по ценным бумагам, доля которых составляет 63%. Доля доходов от переоценки финансовых инструментов составила 24%, доходы от купли-продажи ценных бумаг — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года общая стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ Казахстана составила 8,6 трлн тенге ($23,8 млрд), что на 17,9% больше, чем годом ранее.

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