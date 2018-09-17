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Самыми дорогими городами Италии стали Флоренция и Генуя

Экономика

Если ориентироваться на стоимость жилья, самыми дорогими городами остаются Милан и Рим

Самыми дорогими городами Италии стали Флоренция и Генуя
Флоренция

Флоренция, Италия, 17 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  Индекс, определяющий самые дорогие для проживания города мира на основе сравнения показателей с нью-йоркским, показывает, что самыми дорогами городами Италии являются Флоренция и Генуя, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 17 сентября.

Во Флоренции жители и гости города тратят около 77,2% от средних расходов жителей Нью-Йорка, в Генуе — 75,4%. Далее в рейтинге расположились Милан (73,9%), Падуя (73,5%) и Триест (71,5%).

Вместе с тем издание отмечает, что в Европе значительно ниже, чем в Нью-Йорке, цены на недвижимость. Если сравнивать итальянские города с американским только по этому показателю, то окажется, что самые дорогие — это Милан и Рим, но расценки — в два с половиной раза ниже, чем в Нью-Йорке (40% и 36,7% соответственно).

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Экономика Италии
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