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Росстат зафиксировал снижение темпа роста промпроизводства в России

Экономика

Рост промпроизводства в августе составил 2,7%

Москва, 17 сентября 2018, 16:40 — REGNUM  Промышленное производство в России в августе замедлило рост в годовом выражении до 2,7% с 3,9% в июле. Такие данные приводит 16 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В месячном выражении промпроизводство в августе выросло на 2,7%. С исключением сезонного и календарного факторов рост составил 0,3%.

За период с января по август рост показателя составил 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, по итогам 2017 года, согласно данным Росстата, объём промышленного производства в России увеличился на 2,1%.

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Макроэкономика России
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