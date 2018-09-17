Понедельник, 17 Сентября 2018 года
17:40:09 МСК

Миллер о поставках газа в Китай: Осталось договориться о цене

Экономика

Все остальные вопросы согласованы

Миллер о поставках газа в Китай: Осталось договориться о цене
Иллюстрация: Gazprom.ru
Газопровод «Сила Сибири»

Москва, 17 сентября 2018, 16:23 — REGNUM  Председатель правления российского публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в переговорах о поставках российского газа в Китай по западному маршруту (магистральный газопровод «Сила Сибири — 2») осталось согласовать всего один пункт. Об этом Миллер заявил журналистам сегодня, 17 сентября.

Миллер напомнил, что соглашение между «Газпромом» и китайской компанией CNPC об основных условиях поставок российского газа по западному маршруту уже подписано. Речь идёт о 30 млрд кубометров газа в год на протяжении 30 лет. Однако осталось согласовать один последний вопрос — это цена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин в самое ближайшее время должны согласовать поставки газа по западному маршруту.

Напомним, общий проект «Сила Сибири» включает в себя три магистральных газопровода — «Сила Сибири — 1» (Восточный маршрут), «Сила Сибири — 2» (Западный маршрут), «Сила Сибири — 3» (Дальневосточный маршрут).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газоснабжение стран ближнего зарубежья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить