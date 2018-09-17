Паника и погромы будут в Америке? К краху доллара ведет политика

Москва, , 16:13 — REGNUM Крах доллара неизбежен, но это вопрос не экономики, а политики. Об этом 17 сентября рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров в эфире программы «60 минут» телеканала Россия 1.

Гости ток-шоу обсуждали прогноз аналитиков американского банка JP Morgan Chase о скором экономическом кризисе и падении доллара.

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«Вспомните мюнхенскую речь: крушение однополярного мира, а его валюта доллар, неизбежно. А теперь вспомните выступление главы Евросоюза о планах отказаться от доллара внутри ЕС. И даже добавил — «и закупать европейские самолеты в Европе на доллары». Это ничего не напоминает? Это политическая проблема», — заявил Федоров.

«В общем, паника и погромы будут в Америке, а у нас все хорошо», — подвела итог ведущая Ольга Скабеева.

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В сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с речью, которую приняли за объявление экономической войны США.

«Это абсурд, что Европа платит за 80 процентов своего энергетического импорта (а это 300 миллиардов евро в год!) в американских долларах, хотя только 2 процента импорта энергоносителей приходится на США. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро», — цитируют СМИ Юнкера.

Напомним, аналитик банка JP Morgan Chase (США) Марко Коланович предрек суперкризис, который должен привести к всеобщему упадку, беспорядкам и перебоям с продовольствием. Экономисты Михаил Хазин и Евгений Коган усомнились в обоснованности прогноза.