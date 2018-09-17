Понедельник, 17 Сентября 2018 года
17:40:48 МСК

Снижение пенсионного возраста обойдется Италии в 13 млрд евро в год

Экономика

В Италии подсчитывают расходы на исполнение обещаний правительства

Рим, 17 сентября 2018, 16:06 — REGNUM  Снижение пенсионного возраста по тем параметрам, которые обсуждают сейчас в правительстве Италии, обойдется бюджету примерно в 13 млрд евро в год, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 17 сентября, со ссылкой на исследование Tabula.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Италии зависит как от стажа, так и от возраста гражданина. В некоторых случаях право выхода на пенсию появляется только в 69 лет. Правительство Италии в соответствие с предвыборными обещаниями готовится пересмотреть пенсионную реформу.

Основной вариант — введения «квоты 100»: право выхода на пенсию будет иметь гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин). Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что считает верным введение «квоты 100» с одновременным установлением возможности выхода на пенсию в 62 года.

Читайте также: В Италии обсуждают последствия возможного снижения пенсионного возраста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить