Снижение пенсионного возраста обойдется Италии в 13 млрд евро в год

Рим, , 16:06 — REGNUM Снижение пенсионного возраста по тем параметрам, которые обсуждают сейчас в правительстве Италии, обойдется бюджету примерно в 13 млрд евро в год, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 17 сентября, со ссылкой на исследование Tabula.

Сейчас возраст выхода на пенсию в Италии зависит как от стажа, так и от возраста гражданина. В некоторых случаях право выхода на пенсию появляется только в 69 лет. Правительство Италии в соответствие с предвыборными обещаниями готовится пересмотреть пенсионную реформу.

Основной вариант — введения «квоты 100»: право выхода на пенсию будет иметь гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100 (к примеру, проработавший 38 лет 62-летний гражданин). Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что считает верным введение «квоты 100» с одновременным установлением возможности выхода на пенсию в 62 года.

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