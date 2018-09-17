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Орловские власти сформировали очередной профицитный бюджет

Экономика

Доходы регионального бюджета запланированы на миллиард больше, чем в 2018 году

Орел, 17 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Правительство Орловской области представило основные параметры областного бюджета на 2019 год, сообщила пресс-служба облправительства 17 сентября. В соответствии с ним, объем доходов бюджета Орловской области запланирован в размере 31,2 млрд рублей, расходов — 31,016 млрд. Таким образом, орловские власти рассчитывают на профицитный бюджет.

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в размере 19,2 млрд рублей или 61,5% от общего объема доходов, безвозмездные поступления — в объеме более 12 млрд рублей или 38,5% от общего объема доходов. Расходы за счет собственных доходов областного бюджета планируются в объеме 25,8 млрд рублей или 83,2% от общего объема расходов. В бюджете отдельно будут учитываться расходы на меры соцподдержки для жителей предпенсионного возраста. На поддержку сельского хозяйственного производства планируется направить более 1,7 млрд рублей. Доходы Дорожного фонда Орловской области запланированы в объеме 3,7 млрд рублей. После согласования параметров бюджета в Минфине РФ проект документа направят в Орловский облсовет.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Орловской области на 2018 год был утвержден с доходами в 30,15 млрд, расходами — 30,12 млрд рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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