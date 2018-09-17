Болгария задолжала компании из Австралии за консультации по АЭС «Белене»

София, , 16:02 — REGNUM Арбитражный суд обязал Болгарию выплатить 32 млн евро австралийской компании Worley Parsons за консультации по проекту строительства второй атомной электростанции в стране, передаёт «Болгарское национальное радио».

Как пояснил исполнительный директорНациональной электрической компании Болгарии Петр Илиев, в контракте с австралийской компанией, избранной в качестве консультанта по АЭС «Белене», не была оговорена возможность расторжения основного контракта на строительство станции российским «Атомстройэкспортом».

По этой причине болгарской стороне придётся выплатить Worley Parsons указанную сумму в дополнение к 270 млн евро, которые компания уже получила до 2012 года, когда правительство Болгарии официально приняло решение о заморозке проекта.

Напомним, в Болгарии в 2005 году был объявлен тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ в 2012 году правительство Бойко Борисова приняло решение заморозить проект.

В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. В настоящее время власти Болгарии решают дальнейшую судьбу проекта.