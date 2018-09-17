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В Костроме открыли мост через Волгу

Экономика

Ремонт моста на завершающей стадии — рабочие ремонтируют съезды и тротуары

В Костроме открыли мост через Волгу
Иллюстрация: Adm44.ru
Мост через Волгу

Кострома, 17 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  Все полосы костромского моста через Волгу открыты для движения, сообщает пресс-служба губернатора области. В городе завершают первый за 48 лет капитальный ремонт моста.

Глава региона Сергей Ситников отметил, что ремонт моста прошел

«значительно быстрее, чем в соседних регионах».

На данный момент рабочие ремонтируют съезды и тротуары объекта. Все работы планируется завершить к началу ноября 2018 года.

Отметим, что в городе сохранился запрет поворотов с улицы Советской на улицу Подлипаева для всех видов транспорта, кроме общественного. Будут отменены выделенные полосы для маршрутных транспортных средств по улицам Магистральной, Евгения Ермакова и Энгельса. Большегрузам введен запрет на движение в периоды: с 6:00 до 10:00 — из Заволжья в центральную часть города и с 16:00 до 20:00 — из центральной части в сторону Заволжья.

ИА REGNUM напоминает, что деньги на капитальный ремонт моста выделил федеральный бюджет.

Финансирование предоставлено в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Проект оценили в 640 млн рублей.

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Ремонт моста в Костроме
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