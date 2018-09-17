Костромской «Аксонбанк» лишили лицензии

Кострома, , 15:59 — REGNUM В Костроме сегодня, 17 сентября, «Аксонбанк» лишили лицензий на осуществление банковских операций и осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сообщает Центральный банк России. В кредитной организации назначена временная администрация.

В приказе Центробанка сообщается, что у «Аксонбанк» отозвали лицензии

«в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность […], и принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Ранее, в июле 2018 года, интернет-портал «Kostroma.today» сообщал, что в головной офис банка пришли следователи Ярославского следственного комитета и изъяли компьютеры и серверы. Тогда следствие подозревало, что с 2010 по 2012 годы руководители двух предприятий, входящих в состав «Аксон-холдинга» не заплатили налоги почти в 100 млн рублей. После пикета сотрудников «Аксонбанка» кредитная организация восстановила свою работу.

Отметим, что основатель холдинга, Андрей Озеров сообщал, что хочет передатьорганизацию Центральному банку. По его словам, банк рано или поздно закрыли бы:

«Обозначенный действиями ЦБ вектор на огосударствление банковского сектора путем закрытия частных банков делает ликвидацию банка больше вопросом времени, нежели вопросом соблюдения банком закона и исполнения обязательств перед клиентами. Исполнение предписаний и требований ЦБ, финансовые вливания и другие действия в таких условиях представляются нецелесообразными, так как влияют не на существование банка, а на продолжительность периода до его ликвидации ЦБ».

Справка ИА REGNUM : «Аксонбанк» был основан в 1990 году и специализировался на обслуживании малого и среднего бизнес и кредитовании. Отделения банка были открыты в шести регионах России. По величине активов коммерческий банк занимал 286 место в российской банковской системе.