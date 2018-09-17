«Просто шум» — о прогнозе аналитиков JP Morgan Chase

Москва, , 15:54 — REGNUM Прогноз о погромах и беспорядках, сделанный аналитиками JP Morgan Chase, должен остаться на их совести, уверен экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Об этом он заявил 17 сентября, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Я пока не совсем понимаю, о каких погромах и беспорядках идет речь. Пускай это исследование будет на совести аналитиков JP Morgan, — заявил Коган. — Первое. Тот график, который нам приводится, посмотрите на его масштаб — это всего несколько дней. Колебания в течение нескольких дней лично для меня это просто шум. Второе. Если в мире что-то происходит, возрастает страх, нервозность, то есть две спасительные гавани — американский доллар и золото. Так вот, цены на золото достаточно стабильные и никто не бежит затариваться золотом пока. Мировая экономика чувствует себя более менее нормально. Да, идут торговые войны. Да, есть много людей, которые неуклюжими действиями могут привести к большим неприятностям. Но крах доллара, грядущий кризис многие предвещают уже десятки лет. Однако Dow Jones прекрасно растет, мировая экономика прекрасно растет. Знаете, когда-нибудь если ружье висит оно обязательно выстрелит. Но через пять лет, через три минуты или через сто лет…»

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«Главное, не на нашем веку», — резюмировала ведущая Ольга Скабеева.

Напомним, в сентябре аналитик банка JP Morgan Chase (США) Марко Коланович предрек суперкризис, который должен привести к всеобщему упадку беспорядкам и перебоям с продовольствием. В верности прогноза 17 сентября усомнился известный российский экономист Михаил Хазин, поскольку из представленных доказательств следует, что доллар может как пойти вниз, так и вверх.