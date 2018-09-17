Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:07:00 МСК

Прибыль есть, а денег нет: Эксперты о кредитных планах «Нафтогаза Украины»

Экономика

Госхолдингу нечем уплатить в бюджет дивиденды, поэтому компания и планирует выпуск еврооблигаций

Киев, 17 сентября 2018, 15:44 — REGNUM  На Украине эксперты обсуждают, зачем такая сверхприбыльная компания, как «Нафтогаз Украины», в ближайшее время намерена брать кредиты.

Напомним, 15 сентября глава правления компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» осенью планирует выпуск еврооблигаций в объеме 0,5 — 1 млрд долл.

«Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в октябре… средства намечено привлечь для развития компании», — заявил он.

«Кредит для развития? Отнюдь. Кредит необходим для выплаты в бюджет дивидендов от чистой прибыли, полученной за 2017 год», — комментирует ситуацию украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт обращает внимание, что чистая прибыль у НАК «вроде как есть», а живых денег нет.

«Министерство финансов в июле 2018 даже отсрочку Нафтогазу из-за этого предоставило… Согласно графика по отсрочке платежей, в октябре-декабре «Нафтогаз» должен перечислить в бюджет $630 млн (17,7 млрд грн). Что и объясняет желание выпустить еврооблигации в октябре на сумму $0,5−1 млрд, чтобы выплатить в бюджет дивиденды за 2017 год в сумме $630 млн», — подчеркивает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» получил чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн (около $1,5 млрд). При этом на выплату дивидендов правительство планирует направить 30% прибыли газового монополиста. Согласно отчету, несколько лет подряд «Нафтогаз» остается крупнейшим источником доходов госбюджета Украины. В 2016 году чистая прибыль компании составила 17,8 млрд грн, а вот в 2015 году холдинг получил 35,06 млрд грн чистого убытка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Энергетика Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить