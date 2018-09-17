За полгода пенсионный фонд Казахстана потратил $1,6 млн на аренду зданий

Астана, , 15:41 — REGNUM АО «Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана» за полгода потратил 588 млн тенге ($1,58 млн) на аренду помещений, сообщает 17 сентября издание InformBuro со ссылкой на председателя правления фонда Нурбуби Наурызбаеву.

По её словам, в пенсионном фонде Казахстана работает 1 987 человек, в том числе 480 — в центральных офисах, боле 1 500 — в регионах. Большинство подразделений фонда находятся в районах, селах, районных центрах.

Наурызбаева считает, что покупка офиса нецелесообразна, так как в случае переезда перед руководством фонда встанет вопрос о продаже здания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа 2018 года совокупная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ Казахстана составила 8,6 трлн тенге ($23,8 млрд — по состоянию на 28 августа), что на 17,9% больше, чем 1 августа 2017 года.

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