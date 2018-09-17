Нефть сохраняет умеренный рост

Москва, , 15:29 — REGNUM Несмотря на противоречивый информационный фон прошлой недели и в начале текущей, цены на нефть умеренно растут. 17 сентября после открытия европейских торгов на лондонской бирже, марка Brent подняласьдо 78,70 за баррель (+0,78%), WTI выросла до 69,30 за баррель (+0,79%). На прошлой неделе поддержку котировкам чёрного золота оказывала статистика по запасам нефти в США и опасения из-за урагана «Флоренция» (снизились на — 5,296 миллионов баррелей), заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«На текущей неделе на формирование цен на нефть будет оказывать влияние фактор торгового конфликта между США и Китаем. Ожидается, что 17−18 сентября президент США Дональд Трамп может объявить о расширении списка товаров, на которые повышаются пошлины, до 200 млрд долларов. В Вашингтоне готовятся к встрече делегации из Пекина для продолжения переговоров. Но, как заявили в Поднебесной, они не будут вести переговоры с приставленным к голове пистолетом, поэтому не исключено, что китайцы могут отменить визит переговорщиков в Америку», — пояснил эксперт.

Другим фактором, способным поддержать нефтяные котировки, является ожидание продолжения Трампом санкций в отношении Ирана.

«Совокупность этих обстоятельств будет определять динамику изменения цен на текущей неделе. Для более сильного разворота в ту или иную сторону потребуются более важные новости. Пока что цена марки Brent остается в диапазоне $78 — 79 за баррель с перспективой умеренного роста, в ближайшие дни волатильность на сырьевом рынке, вероятнее всего, будет низкой», — полагает Грачев.

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