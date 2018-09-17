«Газпром» нарастил добычу газа до 344,4 млрд кубометров

Москва, , 15:27 — REGNUM С начала 2018 года ПАО «Газпром» увеличило добычу газа на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По предварительным данным, на 15 сентября этот показатель составил 344,4 млрд кубометров, говорится в сообщении компании.

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Кроме того, за 8,5 месяца «Газпром» нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,8% — до 141,3 млрд кубометров. Так, в частности, поставлять голубое топливо компания стала больше в Австрию — на 36,4% (на 2 млрд кубометров), в Нидерланды — на 43,8% (1,3 млрд кубометров). Также увеличились поставки и в Германию, Францию, Польшу, Венгрию, Чехию и Данию.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на середину августа, рост добычи газа ПАО «Газпром» составлял 8,1% — до 306,9 млрд кубометров. Также за 7,5 месяцев компания нарастила экспорт в дальнее зарубежье на 5,7%. По состоянию на 15 августа объём поставок достиг 125 млрд кубометров.

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