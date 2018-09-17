Москва, , 15:24 — REGNUM Рубль начал новую торговую неделю с умеренного ослабления. 17 сентября, по состоянию на 11:00 российская валюта теряла к доллару 0,13% и к евро 0,21%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 68,16, в паре с евро — на отметке 79,31, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Явных причин для падения рубля не прослеживается, по всей вероятности происходит коррекция после заметного укрепления накануне, — полагает эксперт. — На прошлой неделе российская валюта выросла вместе с валютами многих других развивающихся стран».

Главной причиной этому послужило снижение напряженности, связанной с торговыми войнами, на фоне новостей о том, что США пригласили Китай к переговорам. Кроме того, стимул для роста рубля дало неожиданное решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку с 7,25% до 7,5% и приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила вплоть до конца текущего года.

«Дорогая нефть и близящийся налоговый период вкупе с вышеперечисленными факторами могут привести к дальнейшему укреплению рубля. Вместе с тем, сохраняются геополитические риски, кроме того, 17 сентября США могут ввести пошлины на китайские товары еще на 200 млрд долларов. Эти обстоятельства могут серьезно надавить на рубль. На финансовом рынке сохраняется неопределенность, и инвесторам следует быть готовыми к любым колебаниям курса рубля», — считает Кулакова.

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