Понедельник, 17 Сентября 2018 года
16:06:19 МСК

Господдержка малого бизнеса в Чувашии: предварительные итоги

Экономика

Власти Чувашии оценили эффективность господдержки МСП

4
Господдержка малого бизнеса в Чувашии: предварительные итоги
Иллюстрация: Cap.ru
Вклад малого бизнеса в экономику республики

Чебоксары, 17 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  В Чувашии подвели предварительные итоги поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). Как сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития республики по итогам планёрки в правительстве, в настоящее время в регионе фактически осуществляет деятельность 46,8 тыс. субъектов МСП. По оценке, в 2018 году количество предпринимателей увеличится на 2% и достигнет 47,8 тыс.

Власти заверяют, что в настоящее время в Чувашии «созданы объекты инфраструктуры, призванные помочь бизнесу во всех секторах экономики». В первую очередь выделяют «инновационную инфраструктуру», услугами которой в 2017 году воспользовалось более 1200 предпринимателей, в 2018 году — 1000 субъектов МСП. В том числе услугами регионального центра инжиниринга воспользовались 108 предприятий МСП, для предприятий разработано 12 программ модернизации, при реализации которых инвестировано 464 млн рублей. Центром сертификации, стандартизации и испытаний Чувашии в 2017 году проведено более 1400 испытаний, что позволило предприятиям наладить поставки, к примеру, в ПАО «РЖД», «Россети», АО «Камаз». Проведены испытания по техническому заданию зарубежного генерального подрядчика строительства АЭС в Индии. Центром прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашии изготовлены прототипы новых технически сложных изделий для 46 организаций.

2
Показатели инновационного развития
Иллюстрация: Cap.ru
Показатели инновационного развития

В минэкономразвития Чувашии отмечают, что также развивается и комплексная инфраструктура для развития промышленного производства в малом и среднем бизнесе — индустриальные парки. В настоящее время в Чебоксарах созданы два индустриальных парка в сфере промышленного производства и инноваций, в стадии строительства — индустриальный парк в Канаше. На данных площадках в столице Чувашии открыты первые производственные площадки — ООО «БИРС Арматура» (175 млн рублей, 50 рабочих мест), и первая очередь производственной площадки АО «НПО Каскад» (308,4 млн рублей, 83 рабочих мест). В четвёртом квартале планируется запуск проектов ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» (компрессоры для грузовой техники, 406 млн рублей, 60 рабочих мест), ООО «Прессдеталь» (литьевые и холодноштампованные металлоизделия 32,4 млн рублей, 18 рабочих мест), ООО «Центр плазменной резки», (производство станков плазменной резки 25 млн рублей, 10 рабочих мест).

3
Данные по экспорту
Иллюстрация: Cap.ru
Данные по экспорту

Расширяется география экспортных операций, стимулируя внешнеэкономическую деятельность субъектов МСП. Торговыми партнерами Чувашии в 2017 году стали 93 страны, объем экспорта возрос на 18,8% и достиг $173 млн. Экспорт продукции осуществляют 306 организаций, из них к малому бизнесу относятся 260. По оценке, общее количество экспортеров в 2018 году составит 344, из них экспортеров малого бизнеса — 272 организации.

«Микрофинансирование бизнеса, особенно малого, можно назвать наиболее оптимальным вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности, поскольку позволяет получить доступ к заемным средствам представителям малого бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами.

С каждым годом условия оказания услуг этих организаций совершенствуются и подстраиваются под предпринимателей. Так, в 2017—2018 годах ставка по микрозаймам снизилась с 15% до 7,25%, займы предоставляются на срок до 3 лет, сумма микрозайма увеличилась до 3 млн рублей», — говорят в министерстве экономики Чувашии.

Обратиться за предоставлением микрозайма предприниматели могут не только в шести филиалах агентства по подде6ржке малого бизнеса, но и в МФЦ в шести муниципалитетах.

4
Господдержка по займам и поручительствам
Иллюстрация: Cap.ru
Господдержка по займам и поручительствам

Что касается гарантийного фонда, то максимальный объем его поручительства может составлять 70%. Фондом предоставлены поручительства 106 субъектам МСП, общий размер действующих поручительств — почти 480 млн рублей, что позволило привлечь субъектам МСП заемные средства на сумму почти 1,2 млрд рублей.

«Вместе с тем, в основе поддержки государства заложены основные условия использования субсидии — выполнение запланированных получателем субсидий показателей результативности — по выручке от продажи товаров (работ, услуг), сумме уплаченных налогов и сборов, среднесписочной численности работников, среднемесячной заработной плате, созданию дополнительных рабочих мест.

По результатом мониторинга выявлено, что около 15% субъектов МСП, получивших государственную поддержку в 2015—2017 годах, не выполнили свои обязательства по отдельным показателям результативности, что повлекло за собой возврат ими субсидии на сумму 27,9 млн рублей», — отмечают в министерстве экономики Чувашии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить