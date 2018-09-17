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Свердловская дорога станет частью транспортного коридора Москва — Салехард

Экономика

Участок Екатеринбург – Косулино уже передан в федеральную собственность

Екатеринбург, 17 сентября 2018, 15:12 — REGNUM  В Свердловской области участок автодороги из Екатеринбурга до Косулино передан в федеральную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном казенном учреждении «Уралуправтодор».

Участок в 9,6 км теперь стал частью федеральной трассы Р-351 из Екатеринбурга до Тюмени. Ранее дорога была в собственности региона.

По информации ведомства, дорога станет частью единого транспортного коридора от Москвы до Салехарда. Маршрут проляжет по федеральной трассе «Волга» (М-7) и далее пройдёт через Ижевск, Пермь, Екатеринбург. Следующими пунктами на маршруте станут Тюмень, Сургут и Салехард.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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