Свердловская дорога станет частью транспортного коридора Москва — Салехард

Екатеринбург, , 15:12 — REGNUM В Свердловской области участок автодороги из Екатеринбурга до Косулино передан в федеральную собственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном казенном учреждении «Уралуправтодор».

Участок в 9,6 км теперь стал частью федеральной трассы Р-351 из Екатеринбурга до Тюмени. Ранее дорога была в собственности региона.

По информации ведомства, дорога станет частью единого транспортного коридора от Москвы до Салехарда. Маршрут проляжет по федеральной трассе «Волга» (М-7) и далее пройдёт через Ижевск, Пермь, Екатеринбург. Следующими пунктами на маршруте станут Тюмень, Сургут и Салехард.