«Нельзя, чтобы нынешняя пенсионная реформа стала полумерой»

Йошкар-Ола, , 15:11 — REGNUM После того, как правительство РФ внесло документы о повышение пенсионного возраста на рассмотрение в Государственную думу РФ, региональные организации ветеранов внесли предложения, коррестирующие первоначальный вариант законопроекта. Все замечания ветеранов были услышаны президентом РФ Владимиром Путиным и внесены в законопроект, что говорит об уважительном отношении главы государства к народу, заявила корреспонденту ИА REGNUM ИА REGNUM председатель Марийской республиканской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Раиса Кулалаева.

«Повышать пенсионный возраст, и принимать меры по нормализации пенсионной системы в целом необходимо. При этом должны быть созданы дополнительные рабочие места. Также людей предпенсионого возраста не должны «выбрасывать на улицу». Должен быть разработан комплекс мер, направленных на защиту прав предпенсионеров. Надо организовать переобучение и перепрофилирование граждан этой категории», — считает эксперт.

Все так называемые пенсионные реформы, которые проводились до этого, оказались незавершенными, не были доведены до конца. Нельзя, чтобы нынешняя пенсионная реформа была недоделанной или урезанной, нельзя делать её куцей, она не должна стать полумерой. Реформа должна прочно защитить права людей предпенсионого возраста.

«Люди стараются не делать из повышения пенсионного возраста трагедию, они пытаются совместно с властями выйти из этой непростой ситуации. Поднял настроения народа президент РФ, внеся смягчающие предложение в законопроект. Сейчас в республике проводится разъяснительная работа с населением о необходимости проведения пенсионной реформы. Население в целом одобряет проведение реформы, но сложности есть, волнение и пожилых, и молодых граждан пока полностью не спало. Хочется надеяться, что все вопросы будут решены», — высказал свое мнение Кулалаева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»