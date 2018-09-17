Громкое дело в отношении главы воронежского Госавтонадзора довели до суда

Воронеж, , 14:58 — REGNUM В Воронежской области к передаче в суд готовится громкое уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления Государственного автодорожного надзора по Воронежской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, обвинительное заключение по делу подписал заместитель прокурора области Юрий Немкин. Дело будет отправлено в Советский суд города.

Начальник УГАДН, а также другой фигурант дела обвиняются в создании преступного сообщества и в получении взяток от грузоперевозчиков — речь идет о 13 эпизодах, также в составе преступного сообщества.

Обвиняемыми по делу проходят также восемь сотрудников управления Государственного автодорожного надзора по Воронежской области и сотрудников ООО «Автолюкс». По версии следствия, обвиняемые систематически получали взятки от участников сферы грузовых автоперевозок на стационарных и передвижных пунктах весового контроля за не привлечение водителей большегрузного транспорта к административной ответственности за совершенные ими правонарушения.

По делу проходит также один сотрудник ДПС, который, по версии следствия, принимал участие в получении одной взятки — ему также предъявлено обвинение в получении взятки в составе организованной группы.

Бывший руководитель управления обвиняется еще и в злоупотреблении служебными полномочиями: как считают следователи, он давал подчиненным указания не производить контрольное взвешивание транспортных средств, принадлежащих коммерческой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные задержания в УГАДН проводились в апреле 2015 года, тогда же было объявлено о возбуждении уголовного дела.

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