Все больше рыбы идет мимо Мурманска

Мурманск, , 14:57 — REGNUM В Мурманском рыбном порту подвели итоги работы за август. Общий грузооборот стивидорного предприятия незначительно снизился (на 1,8%), а вот перевалка рыбы и морепродуктов, наоборот, выросла (18,1%).

Впрочем, как сообщили ИА REGNUM в порту, это не значит, что заполярные рыбаки стали активнее работать на родной берег. Напротив, рост экспорта продолжается, поскольку на западных рынках рыбопродукция по-прежнему востребована.

«При оценке грузооборота учитываются не только объемы выгрузки рыбы, но и погрузки, — объясняет главный диспетчер АО ММРП Виталий Клименков. — В августе с холодильников порта на транспортные суда, уходящие за рубеж, было отгружено 9,3 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Это на 5 тысяч тонн больше, чем в июле. Если брать исключительно поставку рыбы на берег, то объемы сопоставимы с прошлым годом, то есть особого роста нет».

Если продукция на экспорт идёт с холодильников порта, то терминал зарабатывает на её хранении и последующей погрузке. Однако часть рыбы уходит за границу транзитом, то есть суда заходят в Мурманск только для того, чтобы растаможить уловы, и не пользуются услугами ММРП. Объем такого транзита в августе составил 7,6 тысячи тонн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году холодильные терминалы, принадлежащие ММРП, принимали 14,3 тысячи тонн мороженой рыбы в сутки, что составляет 38% от их максимальной технологической ёмкости в 37 тысяч тонн. В первом полугодии этого года средняя загруженность холодильников в сутки составила 26,4 тыс. тонн.

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Впрочем, ряд промысловиков продолжают поставлять уловы на родной берег. Среди транспортов в августе отличились «ФРИО Владивосток» и «Принцесса Арктики», доставившие в Мурманск 1425 и 1152 тонны мороженой рыбы соответственно. В категории больших траулеров лидировал «Беломорск», чей улов составил 1151 тонну. У средних траулеров пальма первенства принадлежит «Проекту» с 351 тонной. А самым добычливым из малых траулеров-прибрежников стал «Хугинн»: за два августовских рейса он привёз в Мурманск 116 тонн охлажденной трески и пикши.

Прогноз на сентябрь пока делать рано, но, как отметили в порту, уже есть неприятные сигналы: две компании, регулярно привозившие рыбу в Мурманск, заявили о том, что их квота на 2018 год исчерпана.