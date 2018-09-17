В Курганской области уничтожили более шести тонн фруктов

Курган, , 14:41 — REGNUM Под Курганом, на Шуховском полигоне, уничтожено шесть тонн контрафакта. А именно: 3091 килограммов груш и 3314 килограммов яблок. Фрукты перевозили без маркировки и без документов о стране происхождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Автомобиль с запрещенным грузом специалисты Россельхознадзора остановили на 259 километре трассы «Иртыш» в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД по Курганской области и Тюменской таможни. Фрукты везли из Москвы в Красноярск. На ящиках с грушами маркировку явно сменили, а на яблоках её не было вообще. Фрукты были изъяты и хранились на складе: у перевозчика было время привезти документы, однако он даже не появился и не прислал своего представителя. В итоге продукты отвезли на Шуховский полигон ТБО и уничтожили.

Напомним, 11 сентября на той же трассе остановили автомобиль, отправлявшийся в Сургут и Нижневартовск, который перевозил более 36,9 тонн небезопасной продукции из Киргизии. На таре также отсутствовала маркировка. Внутри были нектарины, персики, виноград и сливы, а также сухофрукты. Всю продукцию отправили в страну происхождения.

Как писали ранее в ИА REGNUM, 627 кг сельхозтоваров из Турции, Греции, Польши, Испании и Италии уничтожили в 2016 году в Калужской области из-за действующих против перечисленных государств санкций, а в марте 2017 года более семи тонн европейских овощей уничтожили на полигоне ТБО в Свердловской области.

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