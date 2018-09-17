Жилфонд Красноярского края готов к отопительному сезону на 97%

Красноярск, , 14:31 — REGNUM На объектах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Красноярского края создано порядка 90% запасов топлива. На сегодняшний день жилищный фонд региона подготовлен к отопительному периоду на 97%. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Уточняется, что в 2018 году на подготовку объектов ЖКХ с учётом всех источников финансирования было предусмотрено 6,3 млрд рублей.

Подготовку Красноярского края к отопительному периоду обсудили на совещании 17 сентября, которое провёл министр промышленности, энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов. В том числе на совещании прозвучала информация о том, что северный завоз осуществляется в соответствии с графиками поставок. На север края планировали завезти 263 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов. По состоянию на 17 сентября доставлено 63,73% запланированных объёмов угля и 80,98% от необходимого объёма ГСМ.

Отопительный сезон уже стартовал в городах Красноярск, Назарово, Норильск, Енисейск, Лесосибирск, Минусинск, в посёлке Кедровых и на территориях 11 районов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, отопительный период в Красноярске начался с 14 сентября. Власти приняли такое решение после мониторинга соцсетей: многие горожане высказались за старт отопительного сезона.

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