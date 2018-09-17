Запуск отопления в Барнауле займет порядка двух недель

Барнаул, , 07:25 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) в Барнауле готова к старту отопительного сезона. После подписания главой города постановления о его начале, первым делом тепло будет подано в социальные учреждения, сообщили в управлении по внешним связям СГК. Жилые дома будут подключать к ресурсу по заявкам собственников.

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александра Гросса, при условии технической готовности зданий к отопительному периоду и постепенной подачи заявок на подключение, запуск отопления в Барнауле в зоне ответственности СГК займет порядка двух недель.

«В предыдущие годы, когда документ о начале отопительного периода подписывали с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне +8 градусов Цельсия, отопление запускали массово для всех. Это приводило к провалам гидравлических режимов, и возникали ситуации, когда дом к отоплению подключен, а на деле тепла еще нет, — отметил Александр Гросс. — Сейчас этот процесс проходит более плавно. Потребители подключаются по мере необходимости: кто-то раньше, кто-то чуть позже».

К началу отопительного сезона энергетики выполнили все работы, запланированные в рамках подготовки городского хозяйства к зиме. Энергетики за лето заменили трубопроводы на 14 участках тепловых сетей и более 1000 задвижек, отремонтировали 10 тепловых камер, около 150 насосных агрегатов и еще 22 заменили. В настоящее время магистральные тепловые сети заполнены теплоносителем и поставлены на циркуляцию. Специалисты компании готовы начать подключение города к теплу.

Документ о начале отопительного периода подписывает глава города. Сейчас городские власти мониторят температуру воздуха в социальных учреждениях и, основываясь на этих данных, примут решение о дате начала подачи тепла.

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