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Власти Литвы продолжают имитировать торговлю с Китаем

Экономика

После «успешного» начала поставок молочной продукции объявили о «начале» поставок говядины и продукции из зерновых

Вильнюс, 17 сентября 2018, 14:18 — REGNUM  Министерство хозяйства Литвы сегодня, 17 сентября, объявило об успешных переговорах министра хозяйства Литвы Виргиниюса Синкявичюса в Пекине о возможностях поставок в Китай литовской говядины и зерновой продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Синкявичюс заверил, что во время встречи с представителями министерства коммерции Китая заручился поддержкой главы ведомства Чжун Шаня об увеличении литовского экспорта.

Синкявичюс подчеркнул приоритетность китайского рынка, напомнив, что из продуктов питания Литва поставляет в КНР только молочную продукцию. Отметим, что после введения обоюдных санкций между ЕС и Россией, литовская молочная продукция потеряла российский рынок, который был для неё основным. Однако власти Литвы провозгласили, что рынок РФ заменит огромный китайский рынок, который не просто станет выгодной альтернативой российскому, но и принесёт дополнительную прибыль.

Однако в итоге в Китай за 4 года отправилось только несколько пробных партий молочной продукции, а, согласно официальным данным, экспорт Литвы в Китай в 2017 году составлял только 180 млн евро.

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Экономика Литвы
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