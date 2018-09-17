Власти Литвы продолжают имитировать торговлю с Китаем

Вильнюс, , 14:18 — REGNUM Министерство хозяйства Литвы сегодня, 17 сентября, объявило об успешных переговорах министра хозяйства Литвы Виргиниюса Синкявичюса в Пекине о возможностях поставок в Китай литовской говядины и зерновой продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Синкявичюс заверил, что во время встречи с представителями министерства коммерции Китая заручился поддержкой главы ведомства Чжун Шаня об увеличении литовского экспорта.

Синкявичюс подчеркнул приоритетность китайского рынка, напомнив, что из продуктов питания Литва поставляет в КНР только молочную продукцию. Отметим, что после введения обоюдных санкций между ЕС и Россией, литовская молочная продукция потеряла российский рынок, который был для неё основным. Однако власти Литвы провозгласили, что рынок РФ заменит огромный китайский рынок, который не просто станет выгодной альтернативой российскому, но и принесёт дополнительную прибыль.

Однако в итоге в Китай за 4 года отправилось только несколько пробных партий молочной продукции, а, согласно официальным данным, экспорт Литвы в Китай в 2017 году составлял только 180 млн евро.