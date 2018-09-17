В Югре выявили шесть нефтепроводов — «невидимок»

Ханты-Мансийск, , 14:35 — REGNUM В Югре природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нелегитимную эксплуатацию шести нефтепроводов дочерней фирмой ПАО «НК «Роснефть». Суд постановил устранить выявленные нарушения закона. В ином случае эксплуатация нефтепроводов будет прекращена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Речь идёт об ООО «РН-Юганскнефтегаз», которое добывает нефть и попутный газ на территории Омбинского и Угутского месторождений нефти. В 2017 году данной организацией для транспортировки газоводонефтяной эмульсии введены в эксплуатацию шесть нефтепроводов. Тем временем у ПАО «НК «Роснефть» не было разрешений на их ввод в эксплуатацию. Таким образом шесть нефтепроводов оказались «невидимыми» для Ростехнадзора. То есть произошло нарушение требований промышленной безопасности и градостроительного законодательства. Суд постановил легализовать нефтепроводы. В ином случае «невидимки» будут «заморожены».

Отметим, что в Югре годами без разрешения на ввод в эксплуатацию и без регистрации в государственном реестре проложено и работают десятки нефтегазовых трубопроводов. Опасений быть пойманными на нарушении у нефтяников нет, так как сумма штрафа не превышает 10 тыс. рублей.

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