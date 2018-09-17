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Воронежский завод «Сибура» получил добро на увеличение выпуска полимеров

Экономика

Объем производства на «Воронежсинтезкаучуке» увеличится почти на 60%

Воронеж, 17 сентября 2018, 14:13 — REGNUM  Главгосэкспертиза России одобрила проект по увеличению производства термоэластопластов (ТЭП) на воронежской площадке «Сибура» для дорожной, кровельной и других отраслей на 50 тыс. тонн в год, сообщает 17 сентября пресс-служба предприятия.

Мощность действующего производства ТЭП на предприятии «Воронежсинтезкаучук» составляет 85 тыс. тонн в год. В результате планируемого расширения проектная мощность завода увеличится до 135 тыс. тонн в год.

Как пояснил член правления — управляющий директор «Сибура» Павел Ляхович, с учетом дополнительных мощностей компания сможет полностью удовлетворить возрастающие потребности российских предприятий и продолжит осваивать европейский рынок ТЭП.

В настоящее время на «Воронежсинтезкаучуке» идет устройство фундамента производственных установок. При возведении нового объекта будут использованы передовые технологии, соответствующие лучшим мировым практикам, в том числе, экологическим.

Ранее «Сибур» подписал соглашения о сотрудничестве с двумя новосибирскими институтами Сибирского отделения Российской Академии Наук (РАН) с целью создания новых продуктов для конкуренции на экспортных рынках.

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Химическая промышленность
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