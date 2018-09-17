Россия резко «упала» в рейтинге роста цен на жилье

Москва, , 14:02 — REGNUM По уровню годового роста цен на жилье Россия опустилась с 27-й на 46-ю строчку в мировом рейтинге. Об этом сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

По сведениям аналитиков, со второго квартала 2017 года по второй квартал 2018 года жилье в России подорожало лишь на 1,5%.

«По данному показателю Россия заняла 46-е место из 57 стран-участниц рейтинга», — говорится в сообщении Knight Frank.

Отмечается, что первое место в рейтинге заняла Мальта с уровнем роста цен в 16,9%, второе место — Гонконг (15,9%), замкнула тройку «лидеров» Латвия (13,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, сумма средств, которые брал в кредит среднестатистический покупатель жилья на вторичном рынке в Москве в первом полугодии 2018 года, достигает 4,8 млн рублей, или 56% от общей стоимости квартиры.

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