Правительство Украины заявило, что гривна укрепится к концу 2019 года

Киев, , 13:59 — REGNUM Правительство Украины ожидает, что курс гривны к доллару к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар, сообщает 17 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, такое решение изложено в законе о госбюджете Украины на 2019 год. Отмечается, что к концу 2018 года правительство ожидает курс гривны к доллару на уровне 30,1 гривны к доллару.

Напомним, курс гривны к доллару на 14 сентября 2018 года составляет 28,13 гривны за доллар. Это значение близко к максимальному падению гривны в 2018 году, которое произошло в январе 2018 года и составило 28,47 гривны за доллар.

Отметим, что после госпереворота в 2014 году курс гривны к доллару упал более чем в три раза — с 8 гривен за доллар до 28 гривен за доллар.