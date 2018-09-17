Промпроизводство в Чувашии выросло на 0,6%: данные по отраслям

Чебоксары, , 13:57 — REGNUM В Чувашии объём промышленного производства за семь месяцев увеличился, рост обеспечен за счёт обрабатывающих производств и деятельности в сфере водоснабжения. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM M со ссылкой на документ.

В Чувашии в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом промышленное производство выросло на 0,6%. В том числе в обрабатывающих производствах рост составил 1,8%, объём добычи полезных ископаемых сократился на 8,4%, в электроэнергетике снижение составило 9,9%, в водоснабжении обеспечен рост на 4,1%.

В структуре обрабатывающих производств за указанный период падение произошло в семи отраслях из 21, которые подпадают под мониторинг ведомства. Значительный спад произошёл в производстве прочих готовых изделий (-22,6%), кожевенном производстве (-16,3%) и производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-15,1%). Также спад зарегистрирован в химической промышленности (-11,8%), производстве одежды (-4,7%), производстве машин и оборудования (-3,8%), монтажно-машинном производстве (-2,8%).

Максимальный рост за восемь месяцев произошёл в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+32,4%). Также значительный рост — в производстве напитков (+20,8%), бумажном производстве (+16,8%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (+16,3%).

Отметим, в августе 2018 года по сравнению с июлем промышленное производство выросло на 9,6%, к уровню августа 2017 года произошло снижение на 3,6%.