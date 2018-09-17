«Так называемые старики, выходящие на пенсию, выгладят молодо»

Саранск, , 13:55 — REGNUM События, такого крупного масштаба, как проведение пенсионной реформы, давно не было в России (более 50 лет). Население страны за этот период значительно помолодело. Так называемые старики, выходящие сегодня на пенсию, выглядят молодо, полны жизненной энергии и оптимизма, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник музея Мордовской народной культуры Маргарита Сурина.

«Выйдя на пенсию, многие еще с удовольствием работают, особенно в таких сферах как культура, образование, социальное обслуживание. Работа сохраняет людям здоровье, заставляет быть в тонусе, чувствовать себя социально востребованным. Это очень важно для людей зрелого возраста», — отметила эксперт.

При этом стоит отметить, что в провинции зарплаты очень маленькие. Поэтому пенсия — это дополнительные средства, чтобы позволить себе какие-либо блага (или что-то купить, или поехать за границу). Власти обещают прибавить пенсии, если эти обещания будут выполнены, многие пенсионеры оставят работу, и выйдут на заслуженный отдых, им будет хватать на жизнь. Всё будет зависеть от размера пенсий.

«Немного смущает прибавка пенсионного возраста (пять лет), это многовато. Может быть, стоило поднять на три года. Но в целом повышать возраст нужно, и отношение к этому шагу положительное. Подтверждение тому выступление президента РФ Владимира Путина, который привел достаточно убедительные доводы о необходимости повышения пенсионного возраста», — высказала свое мнение Сурина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»