В Узбекистане стартовал международный Туркестанский торговый форум

Ташкент, , 13:57 — REGNUM В Ташкенте стартовал ежегодный международный торговый форум «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций», организованный агентством США по международному развитию USAID и министерством внешней торговли республики, сообщает 17 сентября издание «Народное слово».

Форум организован для демонстрации условий для развития региональной и международной торговли на рынках стран Туркестана. В 2017 году форум прошел в Алма-Ате и объединил 1100 участников из 18 стран мира.

Напомним, ежегодный Туркестанский торговый форум проходит с 2011 года. Первое мероприятие прошло в Киргизии. Участники форума используют площадку для обмена опытом, заключения сделок и создания новых партнеров.

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